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В Кузбассе коронавирусные госпитали заполнены почти на 100 процентов

сегодня 09:52

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

Число инфицированных коронавирусом в Кузбассе растёт; места в больницах заканчиваются.

В Кемеровской области заполненность стационаров для лечения заболевших коронавирусной инфекцией приблизилась к ста процентам. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «РИА Новости».

По данным председателя комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения заксобрания Глеба Колпинского, госпитали заполнены практически на 100 %. Также в регионе открыли пульмонологический стационар в областной больнице на 140 коек. Там свободные места пока есть, однако количество тяжёлых пациентов увеличивается.

Напомним, предприятия Кузбасса будут закрывать через суд за несоблюдение коронавирусных мер.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Кузбасс
коронавирус

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