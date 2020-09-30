В Кузбассе коронавирусные госпитали заполнены почти на 100 процентов
Фото Михаила Докукина / Сиб.фм
Число инфицированных коронавирусом в Кузбассе растёт; места в больницах заканчиваются.
В Кемеровской области заполненность стационаров для лечения заболевших коронавирусной инфекцией приблизилась к ста процентам. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «РИА Новости».
По данным председателя комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения заксобрания Глеба Колпинского, госпитали заполнены практически на 100 %. Также в регионе открыли пульмонологический стационар в областной больнице на 140 коек. Там свободные места пока есть, однако количество тяжёлых пациентов увеличивается.
Напомним, предприятия Кузбасса будут закрывать через суд за несоблюдение коронавирусных мер.
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