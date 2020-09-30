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В Кузбассе власти проверяют информацию об обнаружении нефтяных пятен на реке в Новокузнецке

сегодня 14:52

Фото из открытых источников

Власти Кузбасса проверяют информацию об обнаружении пятен бензина на реке в Новокузнецке; причиной вредных выбросов могли стать промышленные предприятия.

Власти Кемеровской области организовали проверку на реке Абе в Новокузнецке, где местные жители заметили следы бензиновых пятен на воде, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Кузбасса.

Накануне в соцсетях и местных СМИ в Кузбассе появились снимки радужных пятен на поверхности воды реки Абы, где плавают утки, на юге региона. Местные жители предположили, что это бензин, а источником вредных выбросов могли стать промышленные предприятия города, чьи стоки сбрасываются в реку, информирует ТАСС.

«Информация передана в комитет охраны окружающей среды Кузбасса и в новокузнецкий филиал для проверки информации», — сообщили в министерстве со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергея Высоцкого.

Река Аба протяжённостью более 70 км является левым приток Томи и протекает через Киселёвск, Прокопьевск и Новокузнецк. В конце сентября на Абе завершили трёхлетний проект по расчистке русла реки, который был реализован на федеральные средства.

Напомним, правительство РФ запуталось в причинах загрязнения воды на Камчатке.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Кузбасс
проверка
река
загрязнение
власти

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