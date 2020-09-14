В Кузбассе выявили массовый очаг коронавируса среди трудовых мигрантов

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В Кузбассе выявили очаг коронавируса среди трудовых мигрантов в строительной компании; смертоносный диагноз подтверждён уже у 21 человека.

Роспотребнадзор выявил массовое заражение коронавирусом среди трудовых мигрантов — работников частной строительной организации в Новокузнецке. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, диагноз подтверждён у 21 человека.

«Зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19 среди трудовых мигрантов, работающих в строительной организации ООО "Прогресс-НК", проживающих в общежитии АО "Новокузнецкий рынок". Все лица, у которых идентифицирована РНК COVID-19, — трудовые мигранты, проживали в общежитии», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, на сегодняшний день заболевшие изолированы на 3-м этаже общежития и получают лечение амбулаторно.

Компания работала на разных строительных площадках в Новокузнецке. Первые случаи заражения были выявлены в конце сентября, когда один из мигрантов прошёл обследование на коронавирус для выезда на родину. После получения положительного результата мужчина был изолирован, контактные лица были также обследованы. В настоящее время в общежитии проведена дезинфекция.

По данным регионального оперативного штаба, на 7 октября в Кузбассе зарегистрировано 11 193 случая заражения коронавирусом, в том числе 169 за последние сутки, 131 пациент умер, 7 835 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в Кузбассе власти вновь отправили пенсионеров на принудительную самоизоляцию.