Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Кузбассе выявили массовый очаг коронавируса среди трудовых мигрантов

сегодня 16:48

Фото Global Look Press

В Кузбассе выявили очаг коронавируса среди трудовых мигрантов в строительной компании; смертоносный диагноз подтверждён уже у 21 человека.

Роспотребнадзор выявил массовое заражение коронавирусом среди трудовых мигрантов — работников частной строительной организации в Новокузнецке. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, диагноз подтверждён у 21 человека.

«Зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19 среди трудовых мигрантов, работающих в строительной организации ООО "Прогресс-НК", проживающих в общежитии АО "Новокузнецкий рынок". Все лица, у которых идентифицирована РНК COVID-19, — трудовые мигранты, проживали в общежитии», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, на сегодняшний день заболевшие изолированы на 3-м этаже общежития и получают лечение амбулаторно.

Компания работала на разных строительных площадках в Новокузнецке. Первые случаи заражения были выявлены в конце сентября, когда один из мигрантов прошёл обследование на коронавирус для выезда на родину. После получения положительного результата мужчина был изолирован, контактные лица были также обследованы. В настоящее время в общежитии проведена дезинфекция.

По данным регионального оперативного штаба, на 7 октября в Кузбассе зарегистрировано 11 193 случая заражения коронавирусом, в том числе 169 за последние сутки, 131 пациент умер, 7 835 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в Кузбассе власти вновь отправили пенсионеров на принудительную самоизоляцию.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Кузбасс
мигранты
Новокузнецк
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79828
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
64847
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31511
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31233
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30812
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28385
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27025
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске