В Новосибирске молодых специалистов с инвалидностью обучат удалённой работе

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В Новосибирске молодых специалистов с инвалидностью обучат удалённой работе; проект оказался востребован в период пандемии коронавирусной инфекции.

Межрегиональная общественная организация «Социальное партнёрство» вместе с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) реализуют до конца 2021 года проект по обучению молодых специалистов с инвалидностью удалённой работе в условиях коронавируса.

«Институт социальных технологий НГТУ НЭТИ совместно с межрегиональной общественной организацией "Социальное партнерство" при поддержке Фонда президентских грантов примет участие в реализации проекта "Альтернативное трудоустройство: самозанятость, фриланс, удалённая работа". Проект посвящён решению проблемы профессиональной занятости молодых людей в период пандемии коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе НГТУ.

Отмечается, что в связи с сокращением вакансий и с распространением режима дистанционной удалённой работы обучающиеся и выпускники с инвалидностью становятся особо уязвимыми, так как им сложнее трудоустроиться на открытом рынке труда. В ходе проекта не менее 50 человек с инвалидностью в возрасте от 16 до 30 лет пройдут обучение для работы в качестве фрилансера или самозанятого. Они примут участие в мастер-классах, получат консультации психологов, представителей кадровых служб, бизнес-сообщества.

Проект поддержал фонд президентских грантов. Общая сумма расходов на проект составляет 1,5 млн рублей. Его реализуют до конца 2021 года.

В Новосибирске и Новосибирской области, по данным Федерального реестра инвалидов, численность работающих граждан с инвалидностью в трудоспособном возрасте составляет 23,42 %, а неработающих — 76,58 %.

Напомним, в Новосибирске запустят первый в России курс подготовки музейных волонтёров для инвалидов.