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В Новосибирской области от коронавируса скончались уже 476 человек

сегодня 12:15

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С начала пандемии в Новосибирской области коронавирус нашли у 13 703 человек; за сутки заболели ещё 82 человека.

В Новосибирской области за сутки умерли три пациента. Об этом сообщил оперативный штаб.

Скончались три мужчины в возрасте 40, 42 и 67 лет. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 476 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека, к аппаратам ИВЛ подключены девять пациентов.

Напомним, главный инфекционист Новосибирской области назвала условия для госпитализации коронавирусных больных.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Новосибирская область
коронавирус

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