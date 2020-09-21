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В Новосибирской области построят два новых сердечно-сосудистых центра

сегодня 19:14

Фото Global Look Press

В Новосибирской области планируют построить два новых сосудистых центра; в настоящее время в регионе работают четыре профильных медицинских клиники, которых катастрофически недостаточно.

Два новых региональных сосудистых центра, в которых смогут, в том числе, восстанавливать проходимость сосудов с тромбами, построят в Новосибирской области.

Как рассказал журналистам главный кардиолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электростимуляции Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Сергей Зенин, существующих в регионе профильных клиник недостаточно.

"Сейчас ставится вопрос о том, что имеющихся центров в области недостаточно, планируется министерством здравоохранения области создание еще двух центров. Этот вопрос согласуется об открытии регионального сосудистого центра на базе областного клинического кардиодиспансера и на базе центральной клинической больницы СО РАН в Академгородке", — сказал Зенин.

Он добавил, что сейчас в области работают четыре региональных сосудистых центра, которые способны выполнять лечение различных сосудистых заболеваний. В их числе городская клиническая больница № 1, новосибирская областная клиническая больница, железнодорожная больница и региональный сосудистый центр № 4, информирует ТАСС.

Напомним, российским правительством выделено Туве 1,7 млрд рублей на строительство медцентра.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
строительство
кардиолог
медцентр

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