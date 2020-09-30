Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Новосибирской области стало больше тяжёлых пациентов с COVID-19

сегодня 10:21

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество пациентов с тяжёлой формой пневмонии в новосибирских стационарах выросло с 60 до 80%; среди заболевших много пожилых людей.

Рост количества тяжёлых случаев в общей структуре заболеваемости внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией отметили новосибирские медики. На первом месте по заболеваемости — люди старше 65 лет. Об этом рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60 % тяжёлых, то сейчас – больше 80 %», — уточнила она.

Среди заболевших много пожилых людей. Кроме того, стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

«Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию», — добавила Позднякова.

Напомним, из-за роста тяжёлых больных в Новосибирской области разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79125
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
52179
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31385
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31170
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30758
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28232
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
24679
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса