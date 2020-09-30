В Новосибирской области стало больше тяжёлых пациентов с COVID-19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество пациентов с тяжёлой формой пневмонии в новосибирских стационарах выросло с 60 до 80%; среди заболевших много пожилых людей.

Рост количества тяжёлых случаев в общей структуре заболеваемости внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией отметили новосибирские медики. На первом месте по заболеваемости — люди старше 65 лет. Об этом рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60 % тяжёлых, то сейчас – больше 80 %», — уточнила она.

Среди заболевших много пожилых людей. Кроме того, стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

«Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию», — добавила Позднякова.

Напомним, из-за роста тяжёлых больных в Новосибирской области разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.