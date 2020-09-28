В России резко подскочили цены на сахар

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В России значительно выросли цены на сахар; цены на ряд овощей, наоборот, снизились.

Стоимость сахара в России в сентябре 2020 года выросла на 7,8 % по сравнению с показателем за август. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным ведомства, увеличение цен на сахар-песок на 8 % и более отмечалось в 34 субъектах Российской Федерации, самое значительное — в республиках Адыгея — на 21,4 %, Северная Осетия — Алания и Чувашия — на 16,5 %, Кабардино-Балкария — на 16,0 %.

Прирост цен на масло подсолнечное на 3 % и более отмечен в 32 субъектах Российской Федерации, в том числе в Карачаево-Черкесской Республике — на 10,3 %, Амурской области — на 10 % и Томской области — на 9,8 %.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров увеличились цены: на икру лососевых рыб отечественную — на 2,4 %, рыбу мороженую неразделанную — на 1,2 %, сосиски, сардельки, мясокопчёности, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, кетчуп, консервы овощные, печенье, кофе в зёрнах и молотый, соки фруктовые, сухие супы в пакетах — на 0,6-1,0 %.

В Росстате отмечают, что в сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, морковь подешевела на 16,2 %, картофель — на 14,1 %, яблоки — на 13,7 %, капуста белокочанная — на 11,7 %, виноград — на 10,6 %, лук — на 10,4 %, свёкла — на 6,2 %. Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры — на 5,7 %, огурцы — на 1,8 %, бананы — на 1 %.

Цены на овощи и фрукты снизились практически во всех субъектах Российской Федерации, кроме Еврейской автономной области (рост на 1,7 %), Приморского и Хабаровского краёв.

Напомним, в Новосибирске выросли цены на товары первой необходимости.