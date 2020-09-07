В сборной России по футболу заподозрили коронавирус

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В сборной России по футболу заподозрили коронавирус; сразу несколько игроков изолированы и находятся под присмотром медиков.

Футболисты сборной России могли заболеть коронавирусом — подозрение вызывают результаты анализов защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гильерме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в настоящее время оба российских игрока изолированы и находятся под присмотром медиков. Явных симптомов COVID-19 пока не зафиксировано. Остальная команда отправлена на повторное обследование. Результаты первых тестов у них отрицательные.

8 октября в Москве российской сборной предстоит провести товарищеский матч с командой Швеции. 11 октября подопечные Станислава Черчесова будут играть с Турцией в рамках Лиги наций.

Напомним, предыдущую встречу в Лиге наций отечественные футболисты провели против команды Венгрии и переиграли соперников со счётом 3:2.