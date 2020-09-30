В СИЗО Новосибирска ввели карантин из-за пандемии коронавируса

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В СИЗО Новосибирска ввели карантин из-за пандемии; введённые ограничения не повлияют на посещение изолятора адвокатами и следователями.

Из-за распространения пандемии коронавируса в СИЗО-1 в Новосибирске ввели карантин. Об этом говорится в письме начальника ГУФСИН России по Новосибирской области Андрей Попето к президенту адвокатской палаты региона Андрею Жукову.

"Постановлением врио главного санитарного врача ФКУЗ "Медико-санитарная часть № 54 ФСИН России" с 05.10.2020 в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин)", — говорится в письме, которое цитирует ТАСС.

В пресс-службе регионального ГУФСИН ТАСС подтвердили, что карантин введен, уточнив, что он не повлияет на посещение СИЗО адвокатами и следователями. С заключенными они смогут общаться в здании изолятора через стекло по телефону, права подозреваемых и обвиняемых не нарушаются. Карантин ввели в качестве меры предосторожности, заболевших среди заключенных нет.

По данным оперативного штаба по состоянию на утро 7 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. 12 294 человека выписаны с выздоровлением. Всего в регионе от коронавируса умерли 476 человек.

Напомним, на карантин из-за коронавируса отправили 119 школьных классов в Новосибирской области.