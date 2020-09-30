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Пособия на детей 3-7 лет

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В Тюмени прекратили выплату пособий на детей безработным родителям

сегодня 03:15

Фото pixabay.com

Рынок труда Тюменской области стабилизируется; пришла пора прекратить выплаты доппособий безработным.

Директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич заявила, что выплата пособий на детей безработным родителям в регионе прекращаются: ситуация стабилизировалась и не время платить дополнительные пособия. Об этом пишет «Наш город». И это на фоне ранее прозвучавшей от неё информации о том, что региональные работодатели уволят еще больше 2,5 тысяч работников. Как бы то ни было, в Тюменской области безработные родители больше не получают 3 000 рублей на детей.

Но есть и хорошая новость: региональный бюджет выделил 280 млн рублей для создания 8 000 временных рабочих мест.

Напомним, 4 октября стало известно, куда жаловаться, если выплаты детских пособий задерживаются.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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