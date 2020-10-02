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Вековой юбилей: названо количество новосибирцев старше 100 лет

сегодня 06:12

Фото pixabay.com

В Новосибирской области проживают 318 пенсионеров старше 100 лет; среди долгожителей женщин больше, чем мужчин.

Более 300 жителей Новосибирской области в 2020 году отметили вековой юбилей. Основная масса долгожителей — 289 человек — живут в городе, остальные — в сельской местности. Об этом сообщает Новосибирскстат.

По данным ведомства, пожилые люди стали самой быстро растущей социально-демографической группой в регионе. Они составляют примерно пятую часть населения области.

«На начало 2020 года в области проживало 2798,2 тыс. человек, из них 614,4 тыс., или 22 % – лица в возрасте 60 лет и старше. За 2019 год численность данной возрастной группы выросла на 15 тыс. человек, или на 2,5 %», — уточнили в службе статистики.

Рост числа пожилых людей специалисты связали с тем, что жизнь стала более спокойной и благополучной, а медицина помогает справляться с всё более сложными заболеваниями.

Напомним, ранее медики призвали пенсионеров не ездить в автобусах в часы пик из-за угрозы распространения коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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