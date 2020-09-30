Вирусолог рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдёт на спад

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Снижение заболеваемости коронавирусом начнётся в конце октября; медики ожидают, что прирост заболевших будет продолжаться ещё 2-3 недели.

Кривая заражений коронавирусом в России будет расти ещё 2-3 недели, после чего может пойти на спад. Об этом изданию ТАСС заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его оценке, к концу октября ситуация должна стабилизироваться.

"Потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад", — приводит его слова ТАСС.

Врач отметил, что спад заболеваемости продлится до конца января.

Напомним, ранее власти объяснили резкий рост числа заражений COVID-19.