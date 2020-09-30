Власти назвали причину стремительного роста заболеваемости коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Москве за сутки установлено сразу два антирекорда: коронавирус выявили у 4000 человек, 1000 пациентов госпитализированы; власти объяснили резкий рост заражений.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова объяснила стремительный рост заражений коронавирусом в Москве "тотальным несоблюдением масочного режима" жителями. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия-1".

Рост заболеваемости, по словам чиновницы, связан с увеличением активности в городе.

"Вторая и главная причина — поведенческая: тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", — сказала Ракова.

Во вторник, 6 октября, в Москве было выявлено больше 4000 новых заражений коронавирусом, госпитализировано 1000 пациентов.

Напомним, за минувшие сутки ковид подтвердился у 11,6 тысяч жителей России.