Военные подняли беспилотники в небо над Сибирью

Фото pixabay.com

В небо над Сибирью подняли беспилотники «Орлан» и «Элерон»; учения проводят военнослужащие 41-й армии.

В небо над Сибирью запустили военные беспилотники. Об учениях 41-й армии сообщила пресс-служба ЦВО.

Перед военными на учениях стояла задача найти скрытые командные пункты противника, который применяет маскировку, подземные ходы и кроны деревьев.

«Специалисты подразделения БПЛА при проведении воздушной разведки определили координаты мест расположения и передали данные командованию для применения артиллерийских и танковых подразделений», — рассказали в ЦВО.

Для поиска использовали беспилотники «Орлан-10» и «Элерон», они смогли найти условного противника по тепловому следу.

Учения проводили в Кемеровской области и в Алтайском крае, в них приняли учение более тысячи военных и 80 единиц техники.



Напомним, ранее военные вышли на тропу разведчика под Новосибирском.