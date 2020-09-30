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Врач рассказала, с чем сочетается творог

сегодня 11:57

Фото pixabay.com

Творог богат белками и аминокислотами; этот продукт лучше всего сочетается с ягодами и зеленью.

От того, с чем вы будете сочетать творог, зависит степень его пользы. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-диетолога Марият Мухину.

По её словам, людям старше 50 лет в день рекомендуется употреблять 100-150 граммов творога, причём лучше утром, поскольку он задерживает жидкость. А вот кормящим матерям и детям хорошо есть творог вечером, потому что он даёт белок для роста.

Творог хорошо сочетается с зеленью, поскольку тогда к нему присоединяется хлорофилл и фолиевая кислота. Смешивание с ягодами или со сметаной также несёт пользу.

«Не стоит добавлять в творог сахар, чтобы он не был излишне калорийным. Также не стоит покупать творожные массы, поскольку в них часто используются заменители молочного жира», – предупредила Марият Мухина.

При покупке важно знать, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно добавить туда пару капель йода: если капелька посинеет, это будет значить, что творог — фальсифицированный.

Напомним, названы сладости, которые можно себе позволить даже во время строгой диеты.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
диета

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