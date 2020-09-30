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Вторая волна коронавируса началась в Новосибирской области

сегодня 17:10

Фото pixabay.com

Растёт количество тяжёлых случаев заболевания коронавирусом; в Новосибирской области 13,7 тысяч случаев COVID-19.

В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом на брифинге для СМИ сказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Чиновница заявила, что стало больше «тяжелых» пациентов с коронавирусом. Чаще всего, как и во время первой волны, госпитализируют лиц старше 65 лет.

«Сейчас, безусловно, вторая волна по всем эпидемиологическим законам, естественно, сейчас это более тяжёлые пациенты», — заявила Позднякова журналистам.

Кроме того, специалист подчеркнула, что даже молодые пациенты попадают в инфекционные стационары в регионе с тяжёлыми проявлениями опасной вирусной инфекции. Идёт также и нарастание количества заражений.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов также добавил, что ведомство фиксирует серьёзный рост заболеваемости коронавирусом в последние дни. Прогноз на дальнейшее развитие ситуации министр дать отказался.

Всего в Новосибирской области 13 703 случая заражения коронавирусом, среди них 830 детей. 12 294 человека выздоровели, умерли 476 человек.

Напомним, ранее в Новосибирской области ещё два медучреждения вновь перепрофилировали под коронавирусные госпитали.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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