Второй пик коронавируса: эксперт спрогнозировал дальнейший рост числа заражений в стране

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Суточный прирост по коронавирусу в России продолжит увеличиваться в течение двух-трёх недель; ситуация стабилизируется ближе к ноябрю, но коронавирус не исчезнет полностью, считает эксперт.

Срок выхода страны на пик коронавируса и прогноз по дальнейшему развитию ситуации озвучил ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его прогнозу, число новых случаев заражения COVID-19 в стране будет расти ещё две-три недели. После того как страна достигнет очередного пика, произойдёт стабилизация ситуации, а спад заболеваемости продлится до конца января. Медик добавил, что коронавирус не исчезнет полностью, а случаи инфицирования продолжат регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил о приближении России к плато по COVID-19. По его словам, оно продлится не менее месяца, при этом показатели суточного прироста будут выше весенних.

Напомним, за последние сутки коронавирус в России выявили у 11 615 человек – это самый большой суточный прирост за всё лето и осень. Причём самыми большими темпами заболеваемость растёт в Москве, где за сутки коронавирус выявили у 4 082 человек. Заммэра Москвы Анастасия Ракова объяснила стремительный рост заражений коронавирусом в Москве «тотальным несоблюдением масочного режима» жителями.