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Выплаты медикам из-за коронавируса: правительство выделило дополнительные деньги

сегодня 09:51

Фото Сиб.фм

Правительство выделит 11 млрд для выплат врачам, работающим с коронавирусными пациентами; размер выплат – от 20 до 80 тысяч рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией.

Средства в размере 11 254 904,3 тыс. рублей будут выделены из резервного фонда правительства РФ и из федерального бюджета. Уточняется, что Москве на эти нужды выделено 934,5 млн рублей, Санкт-Петербургу — 760,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вопросы по выплатам медперсоналу за помощь пациентам с коронавирусом обсуждались на заседании правительства 1 октября и 29 сентября на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Итогом обсуждений стало поручение президента сохранить выплаты как минимум до конца года.

Напомним, что в настоящее время выплаты установлены в объеме 80 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. рублей — для среднего медперсонала и 20 тыс. рублей — для младшего медперсонала.

Напомним, эксперт спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в стране и назвал сроки второго пика.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

врач
коронавирус
выплата

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