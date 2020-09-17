Выжил только ребёнок: дикий лось спровоцировал смертельное ДТП в Красноярском крае
Фото ГИБДД по Красноярскому краю
Два человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае; аварию спровоцировал лось, внезапно появившийся на трассе.
Выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП в Бирилюсском районе Красноярского края. Среди погибших — двое мужчин. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Там уточнили, что в салоне иномарки "Хонда Цивик", кроме мужчин, находился ребёнок. Маленький пассажир в тяжёлом состоянии доставлен в больницу Ачинска.
В ведомстве также отметили, что трагедия произошла на 14-м километре трассы Ачинск — Бирилюссы. Личности погибших мужчин устанавливаются.
Напомним, в сентябре огромный лось бросился по колёса красной Мазды под Новосибирском.
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