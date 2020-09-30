За месяц прививочной кампании вакцину от гриппа получили больше трети жителей Новосибирской области
Фото pixabay.com
Сезонная прививка от гриппа поможет сдержать и распространение коронавируса; на 7 октября привито 850 тысяч человек – половина плана, поставленного перед медиками.
В масштабе Новосибирской области это – больше трети жителей региона, по состоянию на 7 октября. Такую информацию сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Прививочная кампания в регионе стартовала 8 сентября, планируется, что вакцину от гриппа получат порядка 60% жителей Новосибирской области – 1,7 млн человек.
Хальзов заявил о важности прививки от гриппа и призвал граждан активнее вакцинироваться. При первых же симптомах ОРВИ стоит вызвать врача на дом.
Напомним, 5 октября прививку от гриппа связали с коронавирусом в минздраве Новосибирской области.
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