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За месяц прививочной кампании вакцину от гриппа получили больше трети жителей Новосибирской области

сегодня 22:37

Фото pixabay.com

Сезонная прививка от гриппа поможет сдержать и распространение коронавируса; на 7 октября привито 850 тысяч человек – половина плана, поставленного перед медиками.

В масштабе Новосибирской области это – больше трети жителей региона, по состоянию на 7 октября. Такую информацию сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Прививочная кампания в регионе стартовала 8 сентября, планируется, что вакцину от гриппа получат порядка 60% жителей Новосибирской области – 1,7 млн человек.

Хальзов заявил о важности прививки от гриппа и призвал граждан активнее вакцинироваться. При первых же симптомах ОРВИ стоит вызвать врача на дом.

Напомним, 5 октября прививку от гриппа связали с коронавирусом в минздраве Новосибирской области.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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состояние здоровья

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