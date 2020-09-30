Застревают в грязи: омичи пожаловались на невозможность получить экстренную помощь из-за отсутствия дороги

Скриншот из ролика Первого городского канала

В Омске на одной из улиц отсутствует дорога; эта ситуация затрудняет движение машин, в том числе автомобилей экстренных служб.

Жители Кировского округа Омска пожаловались на отсутствие дорог в частном секторе. Об этом сообщил Первый городской канал.

На улице Островский 5-й переулок расположены частные дома. Однако асфальт на проезжей части отсутствует. Из-за этого на дороге постоянно образуется грязь, и машины не могут проехать.

К жителям домов с трудом добирается скорая помощь, врачи из поликлиники просят заболевших самостоятельно приходить на приём, если те вызывают их на дом.

По словам местной жительницы, однажды её с ребёнком забрала скорая помощь. Когда они ехали по улице, машина попала в огромную яму и они чуть не вылетели в лобовое стекло.

Горожане опасаются, что в экстренных случаях к ним не доедут спасатели. Местные власти в ответ на их жалобы заявили, что в бюджете не заложены средства на строительство дороги на 5-м Островском переулке.

Напомним, названы районы с самыми плохими дорогами в Новосибирской области.