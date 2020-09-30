Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Застревают в грязи: омичи пожаловались на невозможность получить экстренную помощь из-за отсутствия дороги

сегодня 17:02

Скриншот из ролика Первого городского канала

В Омске на одной из улиц отсутствует дорога; эта ситуация затрудняет движение машин, в том числе автомобилей экстренных служб.

Жители Кировского округа Омска пожаловались на отсутствие дорог в частном секторе. Об этом сообщил Первый городской канал.

На улице Островский 5-й переулок расположены частные дома. Однако асфальт на проезжей части отсутствует. Из-за этого на дороге постоянно образуется грязь, и машины не могут проехать.

К жителям домов с трудом добирается скорая помощь, врачи из поликлиники просят заболевших самостоятельно приходить на приём, если те вызывают их на дом.

По словам местной жительницы, однажды её с ребёнком забрала скорая помощь. Когда они ехали по улице, машина попала в огромную яму и они чуть не вылетели в лобовое стекло.

Горожане опасаются, что в экстренных случаях к ним не доедут спасатели. Местные власти в ответ на их жалобы заявили, что в бюджете не заложены средства на строительство дороги на 5-м Островском переулке.

Напомним, названы районы с самыми плохими дорогами в Новосибирской области.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

благоустройство
дороги
омск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79828
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
64847
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31511
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31233
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30812
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28385
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27025
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске