Житель Омска в порыве гнева разорвал соседу органы

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Конфликт произошёл из-за собаки; преступление житель Омска совершил, будучи пьяным.

Жителя Омска задержали за жестокое избиение соседа. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.

В одном из дворов на улице Бородина женщина нашла бездомную собаку и забрала себе, чтобы потом вернуть владельцам. Но хозяева нашлись, и история завершилась ссорой.

Муж сердобольной омички спустя время решил отправиться к соседям и выяснить отношения. Снова началась ссора. Владелец собаки позвал на помощь друзей, которые избили дебошира. Сначала пострадавший чувствовал себя нормально, но затем ему стало совсем плохо. После госпитализации оказалось, что у него разрыв селезёнки, который привёл к кровопотере.

Полиция задержала 32-летнего омича, теперь он стал фигурантом уголовного дела. Максимальной срок – 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее пьяный новосибирец разгромил сервис и жестоко избил работника.