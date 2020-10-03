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Жители Карасука срочно выдвинулись на ночной поиск пропавшей девочки

вчера 23:06

Фото Pixabay

В Новосибирской области пропала девочка, ученица 4-го класса; жители Карасука приступили к самостоятельным поискам.

Школьница пропала в Карасуке Новосибирской области. Об этом ночью 7 октября сообщили в чате в Telegram «Карасук волонтёры». Как рассказали администраторы, девочка учится 4 классе.

Согласно сообщениям в чате, ребёнка зовут Дарья. Её приметы: рост около 140 см, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, розовая куртка с капюшоном, шапка и фиолетовый портфель с рисунком в виде кошки.

Сообщается, что ребёнок перестал выходить на связь днём 7 октября. По состоянию на 23:00 о её нахождении не сообщалось. Жители уже собираются на поиск совместно с сотрудниками полиции. Уточнить подробности, приметы и фото пропавшей — здесь.

UPB 23:08: девочку нашли, сообщили в чате волонтёров. Она жива и едет домой.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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