Жителя Кузбасса будут судить за вырубку леса на 16 миллионов

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В Кемеровской области местный житель вырубил лес; мужчина не имел законных оснований на данный вид деятельности.

В Таштагольский городской суд Кемеровской области направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке леса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

По данным следствия, с марта по апрель 2020 года 48-летний житель Таштагольского района незаконно заготавливал лес. Он нанял работников, которые не знали о противоправности его деятельности, и поручил им рубить березы, пихты и осины.

В результате ущерб лесному фонду РФ составил более 16 млн рублей.

Напомним, иностранец пытался вывезти новосибирский лес.