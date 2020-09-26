А девушки-то в форме: самую красивую сотрудницу УИС выберут в Новосибирске

Фото из группы ГУФСИН по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

Отборочный этап Всероссийского конкурса красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы «Мисс УИС» проходит в Новосибирске; победительница будет представлять регион на федеральном уровне.

Имя самой красивой сотрудницы новосибирского ГУФСИН станет известно в пятницу, 9 октября. Финал регионального этапа конкурса «Мисс УИС» пройдёт в Доме культуры и творчества имени В.П. Чкалова. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Как и в традиционном конкурсе красоты, девушек ждёт дефиле в вечерних платьях и демонстрация своих талантов.

Правда, без специфических заданий тоже не обойдётся. Сотрудницы покажут не только вечерние наряды, но и идеально сидящую форму.

«Также претендентки на престижный титул расскажут о своей профессии и родном крае, сыграют в театральных миниатюрах, покажут себя в танцах», — уточнили организаторы.

По итогам конкурса будут названы «Мисс УИС», а также первая и вторая «Вице-Мисс УИС». Победительница регионального конкурса продолжит борьбу на Всероссийском уровне.