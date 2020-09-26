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А девушки-то в форме: самую красивую сотрудницу УИС выберут в Новосибирске

сегодня 17:19

Фото из группы ГУФСИН по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

Отборочный этап Всероссийского конкурса красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы «Мисс УИС» проходит в Новосибирске; победительница будет представлять регион на федеральном уровне.

Имя самой красивой сотрудницы новосибирского ГУФСИН станет известно в пятницу, 9 октября. Финал регионального этапа конкурса «Мисс УИС» пройдёт в Доме культуры и творчества имени В.П. Чкалова. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Как и в традиционном конкурсе красоты, девушек ждёт дефиле в вечерних платьях и демонстрация своих талантов.
Правда, без специфических заданий тоже не обойдётся. Сотрудницы покажут не только вечерние наряды, но и идеально сидящую форму.
«Также претендентки на престижный титул расскажут о своей профессии и родном крае, сыграют в театральных миниатюрах, покажут себя в танцах», — уточнили организаторы.
По итогам конкурса будут названы «Мисс УИС», а также первая и вторая «Вице-Мисс УИС». Победительница регионального конкурса продолжит борьбу на Всероссийском уровне.
Напомним, три сибирячки вышли в полуфинал конкурса «Мисс офис — 2020».

Автор:
Маргарита Мастеркова

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