Афиша Новосибирска на 9-11 октября – НЕтрезвые гении, возвращение в 2007-й и вечеринка холостяков

Главные культурные и развлекательные события в Новосибирске в ближайшие выходные

Коллаж Сиб.фм, фото из открытых источников

В Новосибирск приходит зима: уже выпал первый снег и гулять по городу стало совсем некомфортно. События тоже под стать погоде, каждое из них призывает людей греться. Театры предлагают репертуар из экспериментальных энергичных постановок, в кино идёт премьера российского фильма о теплоте любви в холодных просторах Камчатки, а главная рок-площадка города устраивает во всех смыслах андеграундный калейдоскоп выступлений. А ещё будет вечеринка для холостяков, организаторы которой слишком буквально решили посоветовать людям согреваться в эти октябрьские выходные.

В пятницу 9 октября:

Творческая группа спектакля «Довлатов. Анекдоты» из театра «Красный факел» давно известна в городе, а сама постановка уже стала классикой. Но коллектив не стоит на месте и желает развиваться. Так из «Довлатова» родилась «НЕтрезвая жизнь». Этот концерт-спектакль стал посвящением поколениям 1960-1970-х годов. Тем, кто был первым советским андеграундом. Обаятельные подонки, пьющие писатели, хулиганские поэты, подпольные музыканты, но самое главное – талантливые люди. Среди героев постановки узнаются Шпаликов и Володин, Бродский и Битов, Ерофеев и Довлатов, Северный и Высоцкий и другие НЕтрезвые люди, кого спасала ирония, любовь и внутренняя свобода.

«КаФе» театра «Красный факел» (ул. Ленина, 19), в 22:00

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На живых выступлениях этого певца обычно много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами. Юрий Николаенко известен как композитор, певец, театральный режиссёр, актёр театра и кино, получивший популярность в широких кругах после участия на двух проектах ТНТ: второго сезона шоу «Песни» и съёмок в сериале «Улица». Автор хитов «Веснушки», «Рассвет», «Это больно» презентует свой EP «В сердце». Ожидаются как уже известные композиции в свежем прочтении, так и новые песни, лирика и rock'n'roll. Организаторы обращают внимание, что концерт состоится в лофт-парке «Подземка» вместо заявленного ранее кабаре-кафе «Бродячая собака». За полтора часа до выступления можно будет познакомиться с артистом, получить его автограф или сфотографироваться с Юрием.

Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161), в 20:00

В субботу 10 октября:

Весь вечер субботы лофт-парк «Подземка» планирует развеивать осеннюю сибирскую тоску. В этот день все площадки локации будут заняты вечеринками и живыми выступлениями. Тем, кому не даёт покоя год, который был уже 13 лет назад, могут окунуться в атмосферу той свободы на рейв-пати «Верни мне мой 2007-й». Так что не спешите убирать под шапки чёлки и не забудьте маски.

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Первый тур после «конца света» объявляет пост-панк-группа из Новосибирска Ploho. Появившиеся в 2013 году наши земляки предлагают в эту субботу программу, которая окунёт поклонников во все главные хиты группы. Прозвучат и новые песни с будущего альбома. В духе суровой музыки группы лозунг выступления звучит как: Ploho budet vsem. Концерт должен был состояться в мае, поэтому все приобретённые ранее билеты действуют сейчас. Места ещё есть, и, возможно, купить билет можно будет даже на входе.

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Один из факторов успеха украинской поп-панк-группы «Нервы» — харизма её фронтмена, блондина Евгения Мильковского. Под громкие мелодичные аккорды чувственный молодой человек поёт о предательствах, любви и расставаниях. Изначально попав в ротацию поп-радиостанций, Мильковский прошёл путь до андеграундного рокера: отрастил бороду и волосы, начал ругаться в песнях и вообще добавил в свои истории узнаваемые аудиторией жёсткие бытовые подробности. Эти вечером в «Подземке» группа «Нервы» собирает всех поклонников, чтобы громко отпраздновать свой юбилей и вспомнить, с чего всё начиналось.

Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161), в 19:00 и 20:00

В воскресенье 11 октября:

Театральный проект «Руслан и Людмила» — это пластическая лаборатория, где ровесники героев осмысляют пушкинские строки. Каждый артист студии пластики театра «Глобус» рассказывает свою историю первой любви на языке тела. Спектакль придётся по душе тем, у кого есть вкус к стихии современного балета с его слиянием стилей, эффектными поддержками и феерией эмоций. А ещё у постановки необычный саундтрек. Помимо темы из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила», будут песни Бориса Гребенщикова и разных современных групп, в числе которых, например, «Сплин».

Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1), в 19:00

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В ресторане «Максимилианс» намечается вечер приятных знакомств с яркой шоу-программой, весёлыми конкурсами и эксклюзивными подарками. Название вечеринки «Холостяки и холостячки» говорит само за себя, а её изюминкой станет шанс познакомиться сразу с несколькими представителями противоположного пола, ненавязчиво пообщаться и в конце вечера выбрать себе пару. Несмотря на пикантный анонс, вечер обещает быть приличным и располагающим просто к отдыху без необходимости во чтобы то ни стало с кем-то знакомиться.

Ресторан «Максимилианс» (ул. Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»), в 20:00

Кинопремьеры недели:

«Kitoboy»

Всё меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с появлением в посёлке интернета. Впервые он сильно влюбляется — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живёт в Детройте, герой решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Фильм получил приз на Венецианском фестивале.

«Падение»

Стареющий отец не справляется с одинокой жизнью на ферме и переезжает в Лос-Анджелес в семью сына. Интрига сюжета заключается в том, смогут ли отец и сын преодолеть боль, которую они всю жизни причиняли себе и друг другу, и подняться над конфликтом двух точек зрения на мир. Фильм был участником программы Каннского фестиваля. Автор сценария, режиссёр и исполнитель главной роли — звезда «Зелёной книги» и «Властелина колец» Вигго Мортенсен.

«Золотые мужчины»

Турин, 1996 год. Сотрудник почты Луиджи осознаёт, что из-за пенсионной реформы отодвигается его долгожданная ранняя пенсия. В отместку Луиджи решает ограбить вместе с коллегами инкассаторскую машину, которую он водил все эти годы, но в дело вмешиваются несколько преступников — и тогда начинается уже совсем другая игра. Сюжет состоит из трёх частей – по числу главных героев. Фильм будет показываться в кинотеатре «Победа» в рамках XII фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E.

Также на выходных:

9 октября

- впервые в Новосибирске популярный стендап-комик Гурам Амарян в клубе «Отдых». Улица Гоголя, 15 (ТЦ «Юпитер»), начало в 19:00;

- живая музыка от кавер-группы Dallas Music Band в ресторане «Максимилианс». Улица Дуси Ковальчук, 1/1 (ТЦ «Малинка»), начало в 21:30.

10 октября

- концертная программа «Поезд на Чаттанугу» музыки Гленна Миллера в исполнении биг-бэнда Владимира Толкачёва и вокального ансамбля Павла Шаромова в концертном зале Дома учёных СО РАН. Морской проспект, 23, начало в 18:00;

- спектакль «Цемент» по пьесе Хайнера Мюллера в театре «Старый дом». Улица Большевистская, 45, начало в 18:30.

11 октября

- ансамбль солистов «Новосибирская камерата» с концертом «Воспоминания об Италии» в Доме детского творчества им. А. И. Ефремова. Улица Мира, 14, начало в 16:00;

- перенесённая с 5 апреля премьера оперы «Евгений Онегин» в НОВАТе. Красный Проспект, 36, начало в 18:00.