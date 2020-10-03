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Алтайский край до конца года не получит вакцину от COVID-19 – СМИ

сегодня 07:46

Фото pixabay.com

Один из сибирских регионов не получит большую партию вакцины в этом году; на данным момент в Алтайский край поступило только 42 дозы препарата от коронавируса.

В Алтайский край партия вакцины от коронавируса поступит только после Нового года. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на главного инфекциониста региона Валерия Шевченко.

В первом квартале 2021 года край получит около двух тысяч доз. До этого региону придётся обходиться полученными 42 дозами.

По данным агентства, губернатор Алтайского края Виктор Томенко не оформил заявку вовремя.

По словам эпидемиолога, доктора биологических наук Алексея Аграновского даже небольшие партии вакцины смогут защитить хотя бы медиков.

Напомним, на борьбу с коронавирусом в Алтайском крае из-за нехватки врачей брошены медики частных клиник.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Алтайский край
вакцина
коронавирус

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