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Ангельски прелестная грудь: Наталия Орейро порадовала поклонников откровенными фотоснимками

сегодня 16:14

Фотографии из аккаунта nataliaoreirosoy социальной сети Instagram

Звезда сериала «Дикий ангел» опубликовала пикантные снимки; фанаты пришли в восторг «от такой красоты».

Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталия Орейро опубликовала серию откровенных снимков в своём аккаунте соцсети Instagram. Фанаты пришли в восторг от образа Орейро.

Звезда сериала «Дикий ангел» предстала перед поклонниками в изумрудном платье с глубоким декольте, благодаря которому можно увидеть сексуальную грудь знаменитости. Пикантный образ она дополнила жёлтыми туфлями и сумкой под цвет обуви.

Поклонники оценили фотографии по достоинству.

«Моё сердце остановилось от такой красоты»;

«Самая симпатичная», — написали пользователи.

Стоит отметить, что Орейро достаточно часто демонстрирует на снимках в соцсети свою невероятно красивую для 43 лет грудь. И фотографии заслуженно набирают лайки.

Напомним, 24 сентября Наталия Орейро рассказала, чем заменяет диеты и фитнес.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

фанат
откровенное фото
Орейро Наталия

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