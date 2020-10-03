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Анна Семенович рассказала о своём лечении от коронавируса

сегодня 20:37

Фото Instagram

Артистка сообщила в соцсетях о том, что более коронавирусом, несколько дней назад; она не госпитализирована, находится на домашнем карантине.

Семенович в своём Instagram – аккаунте рассказала, что у неё потеряно обоняние, общая слабость и головные боли. Анна тщательно соблюдает предписания врачей, кроме того, принимает витамины и солевые ванны – для укрепления иммунитета. Это она стала делать после изучения научных статей о течении COVID-19 и факторах влияния на него.

Карантин Семенович завершится 12 октября, так как болезнь проходит в лёгкой форме и практически без симптомов.

Заболевание Анны стало поводом для волнений в съёмочной группе, снимающей продолжение фильма «Гардемарины, вперед!», где Семенович активно работала на съёмочной площадке. Пока коронавирус ни у кого из группы не выявлен.

Напомним, 8 октября Кремль обратился к россиянам относительно второй волны коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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