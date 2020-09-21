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Azur air запускает прямой рейс из Новосибирска в Стамбул

сегодня 14:53

Фото из открытых источников

Azur air запустит прямой рейс из Новосибирска в Стамбул с 29 октября; рейсы в Турцию будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Российская чартерная авиакомпания Azur air откроет прямой рейс из Новосибирска в Стамбул с 29 октября. Как сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачёво, полёты будут выполняться два раза в неделю.

«Azur air с 29 октября открывает прямые рейсы в Стамбул из Новосибирска. Они будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 9:20 (4:20 мск)», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Это первый российский авиаперевозчик, запускающий прямые рейсы по этому направлению, уточняется в сообщении.

Стоит отметить, сейчас улететь в Стамбул из Новосибирска можно только с пересадкой в Москве. В августе Azur air запустила прямые полеты из Новосибирска в Анталью.

Россия с 1 августа начала постепенно возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции международные авиарейсы. Первоначально в список аэропортов, через которые возобновилось международное сообщение, входили только Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. С 20 августа Росавиация расширила список российских городов, включив туда Казань, Калининград и Новосибирск.

Azur air — чартерная российская авиакомпания, осуществляющая рейсы из 40 городов России по 29 международным направлениям. Под брендом Azur air авиаперевозчик работает с 2014 года.

Напомним, в России возобновились полёты сразу в несколько зарубежных стран.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Стамбул
аэропорт Толмачёво
рейсы

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