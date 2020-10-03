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Барханный кот в Новосибирском зоопарке обрёл вторую половинку – «француженку»

сегодня 22:35

Фото: Новосибирский зоопарк

Ограничения по коронавирусу прервали обмен животными между зоопарками; возобновление процесса пополнило Новосибирский зоопарк.

В Новосибирском зоопарке для создания пар появились барханная кошка из Франции, ястребиные совы, сипухи и белка. В свою очередь из Новосибирска в другие зоопарки отправились золотистоголовый тамарин (Нижний Новгород), краснорукие тамарины (Сахалин), капибара (Санкт-Петербург) и росомаха (Венгрия). Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Кроме радости для посетителей и самих животных, обретающих вторую половинку, обмен животными важен для поддержания популяции редких зверей.

Напомним, 3 октября Новосибирский зоопарк начал переводить животных на «зимние квартиры».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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