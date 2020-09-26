Бессмысленное ожидание: новосибирцы замерзают в ожидании зелёного сигнала светофора

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новый светофор установили в центре Новосибирска; новосибирцы жалуются, что они успевают замёрзнуть, пока загорится зелёный свет.

Умный светофор накануне установили на пешеходном переходе рядом с Красным проспектом, 25. Спустя сутки новосибирцы начали жаловаться на то, что замерзают, пока ждут зелёного сигнала. Фотокорреспондент Сиб.фм побывал на месте и пообщался с горожанами.

Он рассказал, что не все новосибирцы понимают, как работает умный светофор. Из-за этого многие по привычке ждут автоматического переключения на зелёный сигнал и теряют много времени. При этом часто переключать его чревато ещё большим ожиданием.

«Если кнопку не нажимать, то он будет гореть красным для пешеходов. Если светофор включают часто, он даёт красный свет для пешеходов на 60-70 секунд и потом зелёный 20 секунд. Сейчас светофор не включали более минуты, люди ждут 30 секунд», – рассказал фотокорреспондент.

Таким образом умный светофор заставляет горожан тратить много времени у перехода. При этом на улицах Новосибирска сегодня, 8 октября, температура опустилась до -1 градуса.

Напомним, в конце сентября новосибирцев возмутило, что в центре города короткие сигналы светофоров.