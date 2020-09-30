Без пластики, диет и изнурительных тренировок: секреты красоты и молодости Моники Беллуччи

Фотографии из аккаунта monicabellucciofficiel социальной сети Instagram

Моника Беллуччи раскрыла свои секреты красоты и молодости; актриса выступает против пластики, изнурительных тренировок и диет.

Моника Беллуччи в свои 56 лет выглядит настолько сногсшибательно, что трудно поверить в отсутствие пластических операций. Однако актриса уверяет, что выступает не только против пластики, но также не придерживается строгих диет и не изнуряет себя тренировками. Но секреты сохранения безупречной формы у неё всё же есть. Ими она с удовольствием делится с подписчиками в Instagram.

Сексуальность кроется в уверенности

Моника Беллуччи признаётся, что она не из тех, кто будет вставать ранним утром ради тренировки. Ей проще на несколько дней отказаться от любимой пасты, чтобы прийти в нужную форму.

Кроме того, актриса не любит считать калории, а чтобы скрыть лишние килограммы – если такие вдруг появляются, – надевает чёрное. Но спорт в жизни Беллуччи всё же есть. В свободное время она занимается плаванием, кикбоксингом, пилатесом и йогой.

Моника Беллуччи никогда не гналась за идеальными параметрами. Она принимает и любит своё тело таким, какое оно есть, и считает, что нет ничего сексуальнее уверенности в себе. Даже после рождения ребёнка актриса не переживала из-за потери формы, ведь это естественный процесс.

Холодный душ и максимум увлажнения

Трудно поверить, но актриса не делала пластических операций. В её уход за кожей входит демакияж и увлажнение. Особенно важно для Моники Беллуччи, чтобы кожа дышала во время сна.

Сохранить упругость и тонус кожи актрисе помогает холодный душ, после которого она тщательно увлажняет кожу.

Беллуччи обожает яркие губные помады и подбирает их под настроение. Её макияж довольно прост: губная помада и тушь. Это необходимые «аксессуары», которые неизменно дополняют каждый её образ.

Терпение ради жизни

Хотя Моника Беллуччи считается одной из самых привлекательных актрис Голливуда, сама она считает, что дело не только во внешней красоте. Время неизменно меняет тело, и рано или поздно на лице появятся морщины, а фигура уже не будет такой, как в юности. Однако это нисколько её не пугает.

«Я хочу жить долго, поэтому мне придётся набраться терпения и смириться с морщинами, когда они всё-таки появятся», – отмечает она.

Важно знать меру

Раньше, признаётся Беллуччи, она выпивала бокал шампанского каждый день и выкуривала по сигарете, однако позже отказалась от этих привычек. Тем не менее диеты для неё всё ещё под запретом.

«Мне нравится, что я могу делать всё что угодно, но в меру», – говорит актриса.

«Красота вызывает определённое любопытство, но, как сказал Оскар Уайльд, она длится всего пять минут, если у вас нет ничего другого, чтобы поддержать это любопытство. Не думаю, что я построила бы такую карьеру, если бы была просто красивой. Режиссёры предлагают работу не за красоту, а за талант», – уверена Моника Беллуччи.

Напомним, 30 сентября Холли Берри поделилась своими диетическими рецептами.