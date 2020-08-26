Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Бездомный пират: бродяга украл бутылку рома в Новосибирске

сегодня 15:24

Фото с сайта pixabay.com

Бутылку рома украл бездомный в супермаркете Новосибирска; бутылка стоила в магазине тысячу рублей.

Бездомный украл в супермаркете на площади Маркса бутылку рома, которая стоит тысячу рублей. Любителя экзотического алкоголя задержали и передали полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГБР.

В пресс-службе рассказали, что другой бездомный попытался переночевать в отделении банка.

«ГБР ГВАРДИИ вызвали в здание бизнес-центра, расположенного на ул. Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска. Нетрезвый бомж решил переночевать в тамбуре отделения банка, расположенного в бизнес-центре. Приехавшие на вызов гвардейцы выпроводили бродяг», написала пресс-служба.

Напомним, в августе сибирский подросток забил бездомного ради развлечения.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80720
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
72830
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31172
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28652
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27548
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24943
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23137
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября