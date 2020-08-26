Бездомный пират: бродяга украл бутылку рома в Новосибирске

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Бутылку рома украл бездомный в супермаркете Новосибирска; бутылка стоила в магазине тысячу рублей.

Бездомный украл в супермаркете на площади Маркса бутылку рома, которая стоит тысячу рублей. Любителя экзотического алкоголя задержали и передали полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГБР.

В пресс-службе рассказали, что другой бездомный попытался переночевать в отделении банка.

«ГБР ГВАРДИИ вызвали в здание бизнес-центра, расположенного на ул. Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска. Нетрезвый бомж решил переночевать в тамбуре отделения банка, расположенного в бизнес-центре. Приехавшие на вызов гвардейцы выпроводили бродяг», – написала пресс-служба.

Напомним, в августе сибирский подросток забил бездомного ради развлечения.