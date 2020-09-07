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Болельщики ХК «Сибирь» угодили в колонию: на стенах они пишут имена лучших игроков

сегодня 13:10

Фото с сайта ГУ ФСИН по Новосибирской области

В одной из новосибирских колоний появился уголок болельщиков хоккейного клуба «Сибирь»; осуждённые художники нарисовали на стене фирменного Снеговика и написали имена лучших игроков.

Осуждённые исправительной колонии № 2 в Новосибирской области даже в неволе не забывают о любимой команде. В честь хоккейного клуба «Сибирь» они разрисовали одну из стен в помещении отряда. Так, рядом со спальными местами появилось большое изображение главного символа клуба — Снеговика с клюшкой, а также имена лучших игроков и гимн команды. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«Это так называемая секция болельщиков хоккейной команды «Сибирь». Теперь осуждённые не только знают всех участников Континентальной хоккейной лиги, но и поддерживают любимую команду», — уточнили в ведомстве.

Любовью к спорту осуждённые не ограничиваются. Местные художники занимаются в художественном кружке и практикуются прямо в стенах колонии — рисуют пейзажи, героев сказок и мультфильмов, звёзд кино и эстрады.

«К примеру, в одном из коридоров общежития изобразили берёзовою рощу. В другом отряде подъезд общежития украсили не только стены, но и потолок. Пейзажи природы оформлены с разнообразием — от горных массивов Алтая до рощи японской сакуры», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в сентябре осуждённые в Новосибирской области вышли на копку картошки.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
ХК «Сибирь»
ГУФСИН

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