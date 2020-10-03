Больничный через Госуслуги: как оформить в октябре

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На Госуслугах начал работать новый онлайн-сервис электронных больничных; через него можно запрашивать информацию о реквизитах листа нетрудоспособности, его сроках действия и продлении, о медицинской организации.

Аналогичный сервис работает на сайте ФСС с 2017 года. Оформить больничный через Госуслуги самостоятельно пока нельзя, но можно взять сведения из него в электронном виде.

Как взять больничный через Госуслуги

Электронные листы нетрудоспособности можно оформлять, начиная с 1 июля 2017 года. Документ формирует врач с согласия пациента, если медицинское учреждение и работодатель подключены к системе информационного взаимодействия. Информация об электронном больничном вносится в систему, а проверить ее можно через Личный кабинет на сайте ФСС. Для идентификации пользователя используется учетная запись Госуслуг.

С начала октября аналогичный сервис появился на портале Госуслуг. Специально регистрироваться для этого не нужно. При наличии учетной записи Госуслуг, через онлайн-сервис можно найти информацию о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. Сведения поступают автоматически из ФСС по мере формирования, продления и закрытия листов нетрудоспособности.

В период пандемии коронавируса (с 20 марта по 1 июля 2020 года) на Госуслугах был открыт специальный сервис по дистанционному оформлению больничных. Он предназначался для россиян, вернувшихся из-за границы, а также членов их семей, контактировавших лиц. Сведения о выданном больничном поступали в Личный кабинет Госуслуг.

Как работодателю оформить больничный через Госуслуги

Работодатель примет электронный больничный лист, если подключен к системе информационного взаимодействия. Все начисления по больничному также будут делаться в электронной форме, автоматически передаваться в ФСС. Также работник может передать работодателю сведения, полученные по запросу на Госуслугах.

Как проверить больничный через Госуслуги

Для запроса и проверки данных нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Так как все больничные листы оформляются по паспортным данным, номеру СНИЛС и ОМС, поиск информации будет осуществляться автоматически после идентификации пользователя. По результатам поиска можно получить данные:

о номере листа нетрудоспособности;

о датах оформления, продления, закрытия документа;

о поликлинике и враче;

о периоде нетрудоспособности.

По учетной записи Госуслуг можно получить эту же информацию на сайте ФСС.