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Больница в Новосибирской области оштрафована за неправильное лечение коронавируса

сегодня 14:36

Фото с сайта pixabay.com

Искитимской больнице назначен штраф в 100 тысяч рублей; в учреждении нашли многочисленные нарушения санитарных требований.

Искитимская районная больница получила штраф в 100 тысяч рублей за целую серию нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте местного районного суда.

В корпусе больнице не были разведены потоки пациентов, заражённых коронавирусом, и лиц с другими заболеваниями. Также проверка нашла грязь на медицинских приборах. В терапевтическом отделении хранилась одежда, которую использовали в «красной зоне», а также уличная. Не было в учреждении и журнала обеззараживания медицинских приборов.

Также ревизоры во время проверки встретили медсестру, которая была в «красной зоне» без респиратора, а в простой медицинской маске. Сам респиратор находился в соседнем помещении под бактерицидной установкой.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее из-за переполненности больными коронавирусом также оштрафовали больницу № 25.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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