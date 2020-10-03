Больница в Новосибирской области оштрафована за неправильное лечение коронавируса

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Искитимской больнице назначен штраф в 100 тысяч рублей; в учреждении нашли многочисленные нарушения санитарных требований.

Искитимская районная больница получила штраф в 100 тысяч рублей за целую серию нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте местного районного суда.

В корпусе больнице не были разведены потоки пациентов, заражённых коронавирусом, и лиц с другими заболеваниями. Также проверка нашла грязь на медицинских приборах. В терапевтическом отделении хранилась одежда, которую использовали в «красной зоне», а также уличная. Не было в учреждении и журнала обеззараживания медицинских приборов.

Также ревизоры во время проверки встретили медсестру, которая была в «красной зоне» без респиратора, а в простой медицинской маске. Сам респиратор находился в соседнем помещении под бактерицидной установкой.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.



Напомним, ранее из-за переполненности больными коронавирусом также оштрафовали больницу № 25.