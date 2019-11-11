Браконьеры выловили почти 400 кг планктона в Новосибирской области
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Злоумышленников задерживали сотрудники ФСБ; планктон браконьеры выловили из озера Горькое.
Пограничное управление ФСБ в Новосибирской области поймало браконьеров, которые незаконно выловили 21 мешок планктона. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
Злоумышленники суммарно выловили 21 мешок артемий из озера Горькое. Артемии – это вид планктонообразных организмов. В мешках суммарно находилось 698 килограммов артемий, чистый вес улова составил 397,86 килограмма. Сумма ущерба бюджету Российской Федерации составила 364 тысячи рублей.
Артемии оказались живыми, их выпустили обратно в озеро.
Возбуждено уголовное дело по 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр.
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