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Браконьеры выловили почти 400 кг планктона в Новосибирской области

сегодня 11:58

Фото с сайта pixabay.com

Злоумышленников задерживали сотрудники ФСБ; планктон браконьеры выловили из озера Горькое.

Пограничное управление ФСБ в Новосибирской области поймало браконьеров, которые незаконно выловили 21 мешок планктона. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Злоумышленники суммарно выловили 21 мешок артемий из озера Горькое. Артемии – это вид планктонообразных организмов. В мешках суммарно находилось 698 килограммов артемий, чистый вес улова составил 397,86 килограмма. Сумма ущерба бюджету Российской Федерации составила 364 тысячи рублей.

Артемии оказались живыми, их выпустили обратно в озеро.

Возбуждено уголовное дело по 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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браконьеры

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