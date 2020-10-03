«Будем вместе учиться, как правильно класть асфальт»: новосибирские депутаты проконтролируют ремонт дорог и разберутся с неприятными запахами в городе

Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов Новосибирска

На первом заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва депутаты наметили основные векторы работы на предстоящую пятилетку; в планах как прежние, так и новые направления.

В прошлых созывах Совета показала свою эффективность деятельность рабочих групп по ключевым вопросам городского хозяйства. На прошедшей комиссии было принято решение продолжить такую практику контроля и тщательной проработки актуальных проблем.

Так, например, в прошлом созыве оказалась очень востребованной деятельность рабочей группы по экологии и природоохранной деятельности: были подняты и рассмотрены очень важные проблемы, связанные с неприятными запахами в городе, пылью, работой городских ТЭЦ и ситуацией вокруг реки Тулы.

«Эффективность деятельности рабочей группы по экологии оценена положительно не только депутатским корпусом, но и экспертами, и те успехи, которых мы добились в прошлом году, нам нужно продолжать», — отметил депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Украинцев.

На заседании комиссии было принято решение продлить эту работу в новом созыве и назначить руководителем рабочей группы по экологии и природоохранной деятельности Андрея Гудовского, который в качестве руководителя общественной организации «Город» был одним из инициаторов и заместителем руководителя группы в прошлом созыве.

Другая не менее важная рабочая группа, которая закончила свою деятельность в связи с окончанием шестого созыва Совета депутатов, но не потеряла свою актуальность и в новом созыве, — по вопросам осуществления контроля и мониторинга за выполнением гарантийных обязательств капитального ремонта дорог, а также ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Депутаты решили продолжить выезжать с профильными специалистами на некачественно отремонтированные объекты и контролировать устранение выявленных недостатков. Руководителем рабочей группы назначен заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Александр Бестужев.

«Рабочий процесс ремонта дорог от и до должен контролировать не только исполнитель, но и депутат. Я думаю, нам предстоит большая работа и будем вместе учиться, как правильно класть асфальт, и какая технология должна применяться, надеюсь, что у нас с вами будет хорошая продуктивная работа», — обратился к коллегам депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев.

Кроме того, по инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Гудовского дополнительно был рассмотрен вопрос о необходимости разработки и утверждения муниципальной программы по благоустройству сектора индивидуальной жилой застройки, расположенного в границах города Новосибирска. В ходе обсуждения члены комиссии выразили мнение о необходимости возобновления деятельности рабочей группы по развитию (благоустройству) территории частного сектора в границах города Новосибирска.

Напомним, в октябре в горсовете Новосибирска начала работать новая комиссия.