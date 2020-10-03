Четыре меры поддержки семей с детьми в Новосибирской области: число получателей выплат по нацпроекту «Демография» выросло

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Семьи с детьми в Новосибирской области получают пособия как из федерального, так и из регионального бюджета; многие выплаты предусмотрены нацпроектом «Демография».

Поддержка семей с детьми, забота о старшем поколении, создание условий для занятий спортом и развития здорового образа жизни – эти и другие направления активно реализуются в Новосибирской области в рамках национального проекта «Демография». О реализации проекта речь шла на пресс-конференции 8 октября.

«Национальный проект «Демография» носит комплексный, межведомственный характер, он включает в себя 5 федеральных и, соответственно, региональных проектов. Этот масштабный нацпроект консолидирует работу самых разных ведомств и общественных организаций и находится под особым контролем правительства Новосибирской области», – отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Говоря о ключевых задачах нацпроекта, вице-губернатор обратил особое внимание на реализуемые в регионе меры социальной поддержки семей с детьми. Речь идёт о четырёх мерах поддержки.

Первая – реализуемая с 2018 года ежемесячная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка (в размере: 12 037 рублей). «Число получателей этой выплаты растёт. За истёкший период 2020 года выплату получили 18 262 семьи, притом что за весь 2019 год эту выплату получили 12 570 семей», – сообщил Сергей Нелюбов.

Вторая выплата – дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье (в размере: 6 тыс. руб. – на первого ребёнка; 12 тыс. руб. – на второго; 18 тыс. руб. – на третьего и последующих). В 2020 году выплата уже предоставлена 8 986 семьям при плане 15 200 семей. В 2019 году эту меру поддержки получили 15 716 семей.

Третья мера поддержки – обеспечение ежемесячной выплаты в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет (в размере: 11 698 руб.). Четвертая мера поддержки – областной семейный капитал (в размере: 108 160 рублей). В 2020 году выдано 2 593 сертификата, средствами воспользовались 2359 семей. Средства семейного капитала направляются на: погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий (65,1 %), приобретение автотранспорта и сельскохозяйственного оборудования (30,1 %), обучение детей (4,6 %), социальную адаптацию ребенка-инвалида (0,2 %), формирование накопительной части трудовой пенсии.

Кроме того, вне рамок нацпроекта в Новосибирской области по инициативе президента Российской Федерации реализуется ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно – выплата произведена 81 252 гражданам, на 101 043 детей. На выплату направлено 5,44 млрд рублей.

О мерах поддержки старшего поколения в рамках нацпроекта «Демография» на пресс-конференции рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. Он напомнил, что с начала 2020 года во всех районах Новосибирской области начата реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Созданы региональный call-центр, территориальные координационные центры, службы сопровождения граждан, службы сиделок, службы временного присмотра.

Принципиально изменена система социального обслуживания граждан пожилого возраста: первоначально проводится типизация граждан (определяется дефицит самообслуживания, группы ухода), разрабатывается индивидуальный маршрут (программа ухода), осуществляется социальное обслуживание. «Обучено 639 специалистов – социальных координаторов. Протипизированы 34 748 граждан пожилого возраста и инвалиды. Для каждого разработан индивидуальный маршрут оказания помощи», – сообщил Ярослав Фролов.

В свою очередь, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов на пресс-конференции рассказал о реализации проекта «Спорт – норма жизни». Кроме новых масштабных объектов спортивной инфраструктуры, имеющих имиджевый характер для нашего региона (Региональный волейбольный центр, Ледовая арена, физкультурно-оздоровительный комплекс в Кольцово), в каждом муниципальном образовании оборудованы спортивные площадки, где все желающие могут провести тренировку и сдать нормы ГТО. «Реализуемые меры позволяют добиваться системного увеличения числа граждан, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни», – отметил министр, сообщив, что общий объем финансирования мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году превышает 4,6 млрд рублей.

Напомним, на некоторые детские пособия в октябре нужно повторно подавать заявления.