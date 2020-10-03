Четыре женщины и мужчина: врачи назвали возраст умерших от коронавируса в Новосибирске

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё пять летальных исходов от коронавируса зафиксировано в Новосибирской области; с начала пандемии жертвами COVID-19 стал 481 человек.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. В стационарах скончались 5 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 8 октября.

«Скончались мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет», — уточнили специалисты.

Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находится 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.