Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Четыре женщины и мужчина: врачи назвали возраст умерших от коронавируса в Новосибирске

сегодня 12:34

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё пять летальных исходов от коронавируса зафиксировано в Новосибирской области; с начала пандемии жертвами COVID-19 стал 481 человек.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. В стационарах скончались 5 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 8 октября.

«Скончались мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет», — уточнили специалисты.

Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находится 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80622
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
72316
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31123
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28618
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27485
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24913
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23101
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября