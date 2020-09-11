«Что прячется за красивыми картинками роскошной жизни»: Тимати будет искать любовь в реалити-шоу «Холостяк»

Фото из аккаунта timatiofficial в Instagram и из открытых источников

Тимати стал новым героем шоу «Холостяк»; выход первых выпусков запланирован на следующую весну.

Рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) стал новым героем шоу «Холостяк». Как сообщает Starhit, именно музыкант станет главным участником восьмого сезона телепроекта ТНТ.

«Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?» — говорится в релизе канала.

В пресс-службе отметили, что выход первых выпусков запланирован весной 2021 года.

В сентябре стало известно, что Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой. Девушка рассказала, что после рождения сына Ратмира отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность».

Тимати и первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах «Ключи от рая» и «Зеро». В октябре 2019 года у пары родился сын. После расставания бывшие возлюбленные продолжают общаться и воспитывать общего ребёнка.

Напомним, сегодня фанаты осудили Тимати за новый видеоролик с амурским тигром.