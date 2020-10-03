«Делаем вид, что ситуация нормальная»: закрыть школы Новосибирска на карантин из-за коронавируса требуют общественники

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Закрыть все школы Новосибирска на карантин общественники потребовали из-за пандемии коронавируса; инициативу активисты направили губернатору области Андрею Травникову.

Перевести школы на дистанционный режим обучения требуют общественники в Новосибирске. Они обратились к губернатору области Андрею Травникову. Автор инициативы – руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Активист заявил, что жалобы родителей на тяжёлые ситуации в школах поступают в организацию регулярно.

«По сообщению родителей учеников, в образовательных процессах ежедневно происходят сбои — срываются учебные занятия, нет утверждённых расписаний или они постоянно меняются», – написал правозащитник в обращении к губернатору.

Ограничительные меры в школах, по мнению Антонова, тоже не соблюдаются.

«Классы переполнены, допускается контакт между классами, проход посторонних, не ведётся должным образом мониторинг здоровья учащихся и преподавателей (допускается нахождение в школе с первичными признаками заболевания). Карантинные меры по коронавирусу вводятся с опозданием», – добавил он в обращении к главе региона.

Антонов подытожил словами о том, что эпидемия захватила почти все школы, а медицина захлёбывается.

«А мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная... Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введём дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», – резюмировал активист.

Напомним, ранее министр образования Новосибирской области сказал, что ситуация с коронавирусом в школах региона находится под контролем.