Детские пособия: кому нужно повторно написать заявление на выплаты в октябре

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Правила начисления детских пособий изменились в октябре; автоматически продлевать некоторые выплаты больше не будут.

В России возобновлён приём заявлений для получения детских пособий. Подать заявления можно двумя способами – лично и удалённо, через интернет.

Со 2 октября повторно подавать заявление нужно на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка.

В последние полгода (с 1 апреля по 1 октября) такие пособия назначались без подачи заявлений. Мера была принята для предотвращение распространения коронавирусной инфекции, чтобы сократить необходимость бывать в людных местах.

Решение о дальнейшем автоматическом продлении выплат пока не принято, поэтому со 2 октября россиянам нужно подавать заявления об их назначении и другие документы лично или через портал госуслуг.

Для продления выплат нужно предоставить следующие документы: свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка, паспорт, сведения о доходах членов семьи и другие, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, с 1 октября в России отменён беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат 5000 рублей на детей до трёх лет малообеспеченным семьям.

С октября начала действовать новая схема: выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребёнком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на срок до достижения малышом трёх лет, а также предоставить документы и справки о доходе семьи.

Напомним, россиянам советуют не ждать детских пособий во вторую волну коронавируса.