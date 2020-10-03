Девочка-подросток избила полицейского после кражи одежды в Иркутске

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Полиции пришлось применить силу к юной воровке; Следственный комитет начал проверку.

Девочка-подросток избила и обматерила полицейского после кражи одежды в одном из магазинов Иркутска. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

Юная воровка попалась на краже вещей в одном из магазинов в 130-м квартале города. Сотрудники торговой точки вызвали полицию. При задержании девушка обматерила стражей правопорядка и избила одного из сотрудников МВД. Её заковали в наручники и доставили в отделение.

Оказалось, что юная скандалистка уже стоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Она ранее сбегала из дома.

Следственный комитет ведёт проверку, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне мужчина избил двух девочек на детской площадке в Новосибирске.