Длинная очередь из машин скорой помощи к больнице для коронавирусных пациентов в Новосибирске попала на видео

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

По словам главврача, на инфекционные вызовы бригада скорой тратит больше времени; БСМП №2 и кардиодиспансер перепрофилировали в инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом.

Жительница Новосибирска сняла на видео длинную очередь из машин скорой медицинской помощи к городской больнице №2. Видеоролик опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Буквально накануне стало известно, что БСМП №2 и кардиодиспансер перепрофилировали в инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минздрав.

На вчерашней пресс-конференции с журналистами главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова рассказала, что бригада скорой тратит на инфекционный вызов больше времени, чем на обычный. Даже в том случае, если транспортировка в стационар не требуется. Это связанно с тем, что необходимо переодеться и обработать машину.

Напомним, вчера также стало известно, что количество вызовов скорой в Новосибирске резко возросло.