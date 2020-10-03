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Длинная очередь из машин скорой помощи к больнице для коронавирусных пациентов в Новосибирске попала на видео

сегодня 21:27

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

По словам главврача, на инфекционные вызовы бригада скорой тратит больше времени; БСМП №2 и кардиодиспансер перепрофилировали в инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом.

Жительница Новосибирска сняла на видео длинную очередь из машин скорой медицинской помощи к городской больнице №2. Видеоролик опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Буквально накануне стало известно, что БСМП №2 и кардиодиспансер перепрофилировали в инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минздрав.

На вчерашней пресс-конференции с журналистами главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова рассказала, что бригада скорой тратит на инфекционный вызов больше времени, чем на обычный. Даже в том случае, если транспортировка в стационар не требуется. Это связанно с тем, что необходимо переодеться и обработать машину.

Напомним, вчера также стало известно, что количество вызовов скорой в Новосибирске резко возросло.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

скорая помощь
видео
новосибирск
очередь
коронавирус

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