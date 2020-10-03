Два депутата Горсовета Бердска сложили полномочия

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В Бердске собралась внеочередная сессия депутатов; один из народных избранников решил переехать в Подмосковье.

Два депутата Горсовета Бердска сложили свои полномочия. Об этом сообщают местные СМИ.

Депутат Виктор Мысак работал директором школы № 10 в городе-спутнике Новосибирска, а затем избрался депутатом. В 2020 году Мысак решил переехать в Подмосковье вместе с семьёй, поэтому попросил лишить его полномочий.

Ещё один депутат Андрей Никулин также подал ходатайство о сложении полномочий. Как пишут СМИ, он избрался в другом территориальном округе и принял решение продолжить активную работу на нём.

Внеочередная сессия совета депутатов Бердска приняла прошения и проголосовала за исключение народных избранников из состава местного горсовета.

Напомним, в апреле 2020 года в Новосибирской области в отставку подал глава полиции.