Двое мужчин отдохнули до смерти в машинах в Новосибирской области

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Причины гибели мужчин устанавливаются; с начала года в Новосибирской области сгорели 260 автомобилей.

В Новосибирской области за сутки в пожарах в автомобилях погибли двое мужчин, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Один из мужчин остановил автомобиль на участке дороги в селе Сурково Тогучинского района. Пьяный водитель сгорел в машине из-за неосторожности при курении.

Вторая трагедия произошла в районе села Бажинск Маслянинского районе. По предварительным данным, машина сломалась. Водитель лёг поспать в ожидании помощи и умер в пожаре. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

С начала года в Новосибирской области произошло более 260 пожаров в автотранспорте.

Напомним, ранее в Ленобласти мужчина поссорился с женой, заснул в машине и сгорел в ней заживо.