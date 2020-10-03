«Эпидемия захватила почти все школы, медицина захлёбывается»: общественники обратились к губернатору Травникову

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Руководитель общественной организации «Гражданский патруль» настаивает на закрытии всех школ в Новосибирске на карантин из-за коронавируса; своё обращение правозащитник уже направил губернатору региона Андрею Травникову.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» обратилась с заявлением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием о переводе новосибирских школ на дистанционный режим обучения.

«Уже две недели мы наблюдаем, как в школах разваливается образовательный процесс, одни классы учатся, другие не учатся, на больничные один за другим уходят педагоги. Эпидемия захватила почти все школы, медицина захлёбывается, а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная. Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введём дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», —прокомментировал своё обращение глава общественной организации Ростислав Антонов.

По словам Антонова, медицинские и образовательные учреждения региона уже не справляются с эпидемией по ОРВИ и COVID–19. В «Гражданский патруль» массово поступают жалобы на неоказание своевременной медицинской помощи, сбоях и срывах образовательных процессов в школах, а также дефиците лекарств и градусников в аптеках.

Антонов также добавил, что, по его данным, жители региона с тяжёлым протеканием простудных заболеваний не могут вызвать на дом врача.

«Единый многоканальный телефон 124 постоянно занят, дозвониться удаётся после десятикратных попыток или не удаётся совсем. Многие вызовы остаются не отработанными ввиду недостатка медицинских бригад. В аптеках Новосибирска наблюдается дефицит градусников и лекарств, таких как Метипред – жизненно обеспечивающий препарат», — говорится в обращении правозащитников.

В организации уточнили, что письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову направлено сегодня, 8 октября.